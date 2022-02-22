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Байден назвал решение РФ признать "ЛДНР" угрожающим безопасности США

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден издал указ о санкциях из-за решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". В тексте документа говорится, что это решение представляет угрозу безопасности США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать "ДНР" и "ЛНР".

Путин также подписал с ними "договор о дружбе", с текстом которого вы можете ознакомиться на РБК-Украина.

Кроме того, российские войска начали заходить на территорию ОРДЛО по поручению Путина.

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