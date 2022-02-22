Байден назвав рішення РФ визнати "ЛДНР" таким, що загрожує безпеці США

Президент США Джо Байден видав указ про санкції через рішення Росії визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". У тексті документу говориться, що це рішення становить загрозу безпеці США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення визнати "ДНР" та "ЛНР".
Путін також підписав з ними "договір про дружбу", з текстом якого ви можете ознайомитися на РБК-Україна.
Крім того, російські війська почали заходити на територію ОРДЛО за дорученням Путіна.