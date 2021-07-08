Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане завершится раньше срока. А именно 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Байдена .

"В апреле я сказал, что американские военные выйдут из Афганистана к сентябрю и мы на пути к достижению этой цели. Военная миссия в Афганистане завершится 31 августа", - заявил президент Соединенных Штатов.

Он также добавил, что США будут продолжать оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности Афганистана, гуманитарную помощь Кабулу.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты будут решительно добиваться мирного урегулирования в Афганистане, роль в этом урегулировании должны сыграть и страны региона.