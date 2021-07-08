Байден назвав дату завершення військової місії США в Афганістані

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що військова місія США в Афганістані завершиться раніше терміну. А саме 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Байдена .

"У квітні я сказав, що американські військові вийдуть з Афганістану до вересня і ми на шляху до досягнення цієї мети. Військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня", - заявив президент Сполучених Штатів.

Він також додав, що США будуть продовжувати надавати фінансову і технічну підтримку силам безпеки Афганістану, гуманітарну допомогу Кабулу.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати будуть рішуче домагатися мирного врегулювання в Афганістані, роль в цьому врегулюванні повинні зіграти і країни регіону.