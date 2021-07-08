RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден назвав дату завершення військової місії США в Афганістані

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що військова місія США в Афганістані завершиться раніше терміну. А саме 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Байдена.

"У квітні я сказав, що американські військові вийдуть з Афганістану до вересня і ми на шляху до досягнення цієї мети. Військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня", - заявив президент Сполучених Штатів.

Він також додав, що США будуть продовжувати надавати фінансову і технічну підтримку силам безпеки Афганістану, гуманітарну допомогу Кабулу.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати будуть рішуче домагатися мирного врегулювання в Афганістані, роль в цьому врегулюванні повинні зіграти і країни регіону.

За останніми даними, виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 90%.

Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.

Додамо, що раніше військові США і НАТО покинули військову авіабазу Баграм, яка була центром війни з бойовиками протягом 20 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденвойскаСполучені Штати АмерикиАфганистан