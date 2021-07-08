Байден назвав дату завершення військової місії США в Афганістані

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що військова місія США в Афганістані завершиться раніше терміну. А саме 31 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Байдена.
"У квітні я сказав, що американські військові вийдуть з Афганістану до вересня і ми на шляху до досягнення цієї мети. Військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня", - заявив президент Сполучених Штатів.
Він також додав, що США будуть продовжувати надавати фінансову і технічну підтримку силам безпеки Афганістану, гуманітарну допомогу Кабулу.
Байден підкреслив, що Сполучені Штати будуть рішуче домагатися мирного врегулювання в Афганістані, роль в цьому врегулюванні повинні зіграти і країни регіону.
За останніми даними, виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 90%.
Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.
Додамо, що раніше військові США і НАТО покинули військову авіабазу Баграм, яка була центром війни з бойовиками протягом 20 років.