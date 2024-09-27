Байден і Зеленський анонсували ще одну зустріч за кілька тижнів

Візит Зеленського до США

У неділю, 22 вересня, президент Володимир Зеленський розпочав семиденний робочий візит до Сполучених Штатів.

Під час поїздки глава держави провів низку зустрічей з американськими політиками та главами іноземних держав, а також взяв участь у 79-й сесії Генеральної асамблеї ООН та в засідання Ради Безпеки ООН.

Зеленський також провів зустріч з Байденом і представив план перемоги України у війні з Росією. За підсумками зустрічі, лідери доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків.

Також Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 7,9 млрд доларів.

Байден підкреслив, що його країна не зупинить військову підтримку України.

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