Байден и Зеленский анонсировали еще одну встречу через несколько недель

Визит Зеленского в США

В воскресенье, 22 сентября, президент Владимир Зеленский начал семидневный рабочий визит в Соединенные Штаты.

В ходе поездки глава государства провел ряд встреч с американскими политиками и главами иностранных государств, а также принял участие в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и в заседании Совета Безопасности ООН.

Зеленский также провел встречу с Байденом и представил план победы Украины в войне с Россией. По итогам встречи, лидеры поручили своим командам провести консультации относительно следующих шагов.

Также Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 7,9 млрд долларов.

Байден подчеркнул, что его страна не остановит военную поддержку Украины.

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