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Байден і Зеленський анонсували ще одну зустріч за кілька тижнів

П'ятниця 27 вересня 2024 00:34
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Байден і Зеленський анонсували ще одну зустріч за кілька тижнів Фото: президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський проведуть ще одну зустріч у жовтні, під час якої обговорять план перемоги у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Зазначається, що 12 жовтня Байден проведе у Німеччині засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів.

Під час зустрічі лідери розглянуть прогрес у цих консультаціях та скоординують з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.

"Президент Байден сповнений рішучості надати Україні підтримку, необхідну для перемоги", - йдеться у повідомленні.

Візит Зеленського до США

У неділю, 22 вересня, президент Володимир Зеленський розпочав семиденний робочий візит до Сполучених Штатів.

Під час поїздки глава держави провів низку зустрічей з американськими політиками та главами іноземних держав, а також взяв участь у 79-й сесії Генеральної асамблеї ООН та в засідання Ради Безпеки ООН.

Зеленський також провів зустріч з Байденом і представив план перемоги України у війні з Росією. За підсумками зустрічі, лідери доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків.

Також Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 7,9 млрд доларів.

Байден підкреслив, що його країна не зупинить військову підтримку України.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден
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