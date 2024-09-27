Байден и Зеленский анонсировали еще одну встречу через несколько недель

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский проведут еще одну встречу в октябре, в ходе которой обсудят план победы в войне с Россией.

"Президент Байден полон решимости предоставить Украине поддержку, необходимую для победы", - отмечается в сообщении.

Во время встречи лидеры рассмотрят прогресс в этих консультациях и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь для Украины.

Отмечается, что 12 октября Байден проведет в Германии заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров.

Визит Зеленского в США

В воскресенье, 22 сентября, президент Владимир Зеленский начал семидневный рабочий визит в Соединенные Штаты.

В ходе поездки глава государства провел ряд встреч с американскими политиками и главами иностранных государств, а также принял участие в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и в заседании Совета Безопасности ООН.

Зеленский также провел встречу с Байденом и представил план победы Украины в войне с Россией. По итогам встречи, лидеры поручили своим командам провести консультации относительно следующих шагов.

Также Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 7,9 млрд долларов.

Байден подчеркнул, что его страна не остановит военную поддержку Украины.

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