Байден і Стармер підтвердили підтримку України в боротьбі з агресією РФ

Зазначається, що Байден і Стармер обговорили низку зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, лідери підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії.

Крім того, вони висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї Росії, а також підтримкою Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Президент США і британський прем'єр також підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Секторі Газа.

Також лідери підтвердили необхідність для Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення жахливої гуманітарної ситуації у регіоні. І засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.