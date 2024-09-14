UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден і Стармер підтвердили підтримку України в боротьбі з агресією РФ

Фото: президент Сполучених Штатів Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Джо Байден провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером. Лідери підтримали Україну в її протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Зазначається, що Байден і Стармер обговорили низку зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, лідери підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії.

Крім того, вони висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї Росії, а також підтримкою Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Президент США і британський прем'єр також підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Секторі Газа.

Також лідери підтвердили необхідність для Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення жахливої гуманітарної ситуації у регіоні. І засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Атаки ЗСУ по військових об'єктах у тилу РФ

Україна вже тривалий час закликає США і Велику Британію скасувати обмеження на удари далекобійними ракетами західного виробництва по військових об'єктах у російському тилу.

11 вересня Київ відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Британії Девід Леммі. Вони обговорили такий дозвіл з президентом України Володимиром Зеленським.

Однак у Білому домі запевнили, що заборона США лишається чинною, а політика адміністрації Байдена щодо цього питання - незмінною.

Не виключено, що Путін може відповісти на дозвіл на удари по території РФ диверсіями проти американських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден