Байден і Стармер підтвердили підтримку України в боротьбі з агресією РФ

Президент США Джо Байден провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером. Лідери підтримали Україну в її протистоянні російській агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Зазначається, що Байден і Стармер обговорили низку зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, лідери підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії.
Крім того, вони висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї Росії, а також підтримкою Китаєм російської оборонно-промислової бази.
Президент США і британський прем'єр також підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Секторі Газа.
Також лідери підтвердили необхідність для Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення жахливої гуманітарної ситуації у регіоні. І засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.
Україна вже тривалий час закликає США і Велику Британію скасувати обмеження на удари далекобійними ракетами західного виробництва по військових об'єктах у російському тилу.
11 вересня Київ відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Британії Девід Леммі. Вони обговорили такий дозвіл з президентом України Володимиром Зеленським.
Однак у Білому домі запевнили, що заборона США лишається чинною, а політика адміністрації Байдена щодо цього питання - незмінною.
Не виключено, що Путін може відповісти на дозвіл на удари по території РФ диверсіями проти американських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.