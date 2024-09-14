У Білому домі відреагували на погрози Путіна відповісти на удари ЗСУ по РФ

Погрози російського лідера Володимира Путіна стосовно дозволу Україні бити західними ракетами по РФ є дуже небезпечною риторикою, але в цьому немає нічого нового.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу 13 вересня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Вона назвала озвучену диктатором РФ риторику "не новою для Росії та додала, що насправді це було "головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні".

Жан Пʼєр зазначила, що війна в Україні може завершитись в момент, коли Росія виведе свої війська з України. Однак, за її словами, Білий дім не змінив позицію щодо ударів по тилах РФ.

"Політика не змінилася. Але я продовжу говорити, що президент (Джо Байден. - ред.) відданий тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб захищатися від агресії Росії, та щоб захищати свою демократію", - сказала вона.