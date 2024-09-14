RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден и Стармер подтвердили поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ

Фото: президент Соединенных Штатов Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Джо Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Лидеры поддержали Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден и Стармер обсудили ряд внешнеполитических вопросов, которые представляют взаимный интерес. В частности, лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Кроме того, они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России, а также поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы.

Президент США и британский премьер также подтвердили свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля, настоятельную необходимость заключения соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и усилить помощь в Секторе Газа.

Также лидеры подтвердили необходимость для Израиля делать больше для защиты гражданского населения и решения ужасной гуманитарной ситуации в регионе. И осудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.

Атаки ВСУ по военным объектам в тылу РФ

Украина уже длительное время призывает США и Великобританию отменить ограничения на удары дальнобойными ракетами западного производства по военным объектам в российском тылу.

11 сентября Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми. Они обсудили такое разрешение с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако в Белом доме заверили, что запрет США остается в силе, а политика администрации Байдена по этому вопросу - неизменной.

Не исключено, что Путин может ответить на разрешение на удары по территории РФ диверсиями против американских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки