ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден: год санкций сведет на нет экономические достижения России за последние 15 лет

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 02:39
Байден: год санкций сведет на нет экономические достижения России за последние 15 лет Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден заявил о том, что санкции окажут очень сильное влияние на Россию. Так, за один год РФ потеряет все экономические достижения, которые она достигла за последние 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена во время брифинга.

"Шаги, которые мы уже предприняли, по прогнозам, только в этом году приведут к двузначному сокращению валового внутреннего продукта России. Всего за один год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России за последние 15 лет… Мы будем душить способность России и ее экономики расти на долгие годы вперед", - заявил Байден.

Он также подчеркнул, что этому будут способствовать санкции, которые отрезали Россию от импорта таких технологий, как полупроводники, средства защиты шифрования и важных компонентов квантовых технологий.

"Ответственные страны должны объединиться, чтобы привлечь этих преступников к ответственности. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать увеличивать экономические издержки и усиливать боль для Путина, а также еще больше усиливать экономическую изоляцию России", - добавил президент США.

По словам Байдена, в отношении Сбербанка и Альфа-банка будут введены полные блокирующие санкции. Будут заблокированы все счета и средства, которые эти банки хранят в Соединенных Штатах.

Президент также собирается подписать указ, запрещающий любые новые инвестиции США в Россию. Речь идет о более 600 компаний частного сектора.

Напомним, Великобритания заморозила активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка".

Мы также писали о том, что дипломаты ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ и эмбарго на уголь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Санкции против России
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки