Великобритания заморозила активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка"
Великобритания в рамках пятого санкционного пакета полностью заморозила активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка". Также введен полный запрет на новые инвестиции в российскую экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Пятый пакет британских санкций в отношении Москвы в связи с войной в Украине включает полную заморозку активов крупнейшего российского банка "Сбербанка" и "Московского кредитного банка", - отмечает издание.
По его данным, также введен запрет на новые британские инвестиции в Россию на сумму более 14 млрд долларов в 2020 году.
Кроме того, Великобритания планирует полностью отказаться от российской нефти и угля до конца 2022 года. Также Лондон прекратит импорт газа, железа и стали из России и вводит запрет на экспорт нефтяного оборудования и катализаторов.
Напомним, накануне США ввели блокирующие санкции против российских банков, в том числе в отношении "Сбербанка".
Отметим, сегодня дипломаты ЕС не смогли согласовать пятый пакет санкций против России из-за "технических вопросов".
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