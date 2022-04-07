Байден: рік санкцій зведе нанівець економічні досягнення Росії за останні 15 років

Президент США Джо Байден заявив про те, що санкції матимуть дуже сильний вплив на Росію. Так, за один рік РФ втратить всі економічні досягнення, які вона досягла за останні 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена під час брифінгу.

"Кроки, які ми вже зробили, за прогнозами, тільки в цьому році приведуть до двозначного скорочення валового внутрішнього продукту Росії. Всього за один рік наші санкції, швидше за все, зведуть нанівець економічні досягнення Росії за останні 15 років... Ми будемо душити здатність Росії і її економіки рости на довгі роки вперед", - заявив Байден.

Він також підкреслив, що цьому сприятимуть санкції, які відрізали Росію від імпорту таких технологій, як напівпровідники, засоби захисту шифрування і важливих компонентів квантових технологій.

"Відповідальні країни повинні об'єднатися, щоб притягнути цих злочинців до відповідальності. І разом з нашими союзниками і партнерами ми будемо продовжувати збільшувати економічні витрати і посилювати біль для Путіна, а також ще більше посилювати економічну ізоляцію Росії", - додав президент США.

За словами Байдена, щодо Ощадбанку і Альфа-Банку будуть введені повні блокуючі санкції. Будуть заблоковані всі рахунки та кошти, які ці банки зберігають у Сполучених Штатах.

Президент також збирається підписати указ, що забороняє будь-які нові інвестиції США в Росію. Йдеться про понад 600 компаній приватного сектора.