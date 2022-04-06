ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дипломаты ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ и эмбарго на уголь, - Reuters

Новина українською →
Брюссель, Среда 06 апреля 2022 18:40
Дипломаты ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ и эмбарго на уголь, - Reuters Фото: в ЕС не смогли согласовать новые санкции против России (flickr com eu2017ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дипломатам Евросоюза сегодня не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля. Причиной этого стала необходимость решить технические вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источника агентства, послы стран ЕС не смогли утвердить новые санкции против России, предложенные Еврокомиссией. Дипломатам нужно решить технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на импорт российского угля на действующие контракты.

Собеседники издания добавили, что новый пакет санкций против России должны одобрить правительства стран ЕС. Однако на встрече представителей Евросоюза по этому вопросу были высказаны опасения.

Напомним, ранее стало известно о том, что при согласовании новых санкций ЕС против России возник ряд технических вопросов.

Отметим, накануне в Еврокомиссии раскрыли детали пятого пакета санкций против России.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции Война России против Украины
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки