Дипломаты ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ и эмбарго на уголь, - Reuters

Фото: в ЕС не смогли согласовать новые санкции против России (flickr com eu2017ee)

Дипломатам Евросоюза сегодня не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля. Причиной этого стала необходимость решить технические вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.