Дипломаты ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ и эмбарго на уголь, - Reuters
Дипломатам Евросоюза сегодня не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля. Причиной этого стала необходимость решить технические вопросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источника агентства, послы стран ЕС не смогли утвердить новые санкции против России, предложенные Еврокомиссией. Дипломатам нужно решить технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на импорт российского угля на действующие контракты.
Собеседники издания добавили, что новый пакет санкций против России должны одобрить правительства стран ЕС. Однако на встрече представителей Евросоюза по этому вопросу были высказаны опасения.
Напомним, ранее стало известно о том, что при согласовании новых санкций ЕС против России возник ряд технических вопросов.
Отметим, накануне в Еврокомиссии раскрыли детали пятого пакета санкций против России.
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