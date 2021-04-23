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Байден договорился с Эрдоганом о встрече в июне на полях саммита НАТО

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения и договорились встретиться в июне на полях саммита НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Байден выразил заинтересованность в расширении сфер сотрудничества и эффективном разрешении разногласий между странами. "Лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в июне, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и региональных вопросов", - указывается в сообщении.

Примечательно, что разговор Байдена и Эрдогана произошел после появления в американских СМИ информации о готовности президента США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Он может подписать соответствущий документ в субботу, 24 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден отправится в Брюссель на саммит НАТО. Он запланирован на 14 июня. В ходе встречи лидеры стран обсудят, как ориентировать Альянс на будущие угрозы и обеспечить эффективное распределение бремени.

Кроме того, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что вопрос предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины является абсолютно легитимным. Но для этого нужен консенсус всего Альянса.

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