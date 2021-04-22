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Байден может признать геноцид армян в Османской империи, - WSJ

Новина українською → США, Четверг 22 апреля 2021 06:39
Байден может признать геноцид армян в Османской империи, - WSJ Фото: Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Он может подписать соответствущий документ в субботу, 24 апреля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Джо Байден может выступить с заявлением в День памяти жертв геноцида армян, который проходит 24 апреля в Армении. По информации газеты, окончательно решение еще не принято, и президент может ограничиться формальным заявлением, в котором не будет признания геноцида.

В 2019 году администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признавала геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Тогда пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция осуждает решение Сената США относительно признания геноцида армян. В Анкаре считают, что признание геноцида армян вредит отношениям между Турцией и США.

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения на территориях, подконтрольных Османской империи.

По различным данным, с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян. Геноцидом это признали 23 государства, а также Европарламент.

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