Байден о ядерной сделке с Ираном: если не сработает дипломатия, примем иные меры

США стремятся решить проблему ядерной программы Ирана дипломатическим путем, но при этом готовы рассмотреть и другие варианты. Вашингтон подтвердил готовность не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена.
По его словам, сейчас в иранском вопросе США отдают предпочтение дипломатическим способам решения проблемы. "Но если дипломатия провалится, мы готовы обратиться к другим вариантам", - сказал Байден на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Президент США также подтвердил поддержку Израиля в сфере безопасности и обязательство не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
Напомним, ранее МАГАТЕ сообщило о существенном успехе Ирана в обогащении урана.
Отметим, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку.
Как сообщало РБК-Украина, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предостерег государства мира от продолжения переговоров по ядерной сделке после избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси.