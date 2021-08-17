Филиппинские военные ликвидировали 16 боевиков
Филиппинские военные ликвидировали 16 боевиков. Правительственные войска Филиппин атаковали опорный пункт вооруженной группировки Новая народная армия (ННА).
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Синьхуа".
"Официальный представитель вооруженных сил Филиппин Рамон Сагала в заявлении для СМИ отметил, что правительственные войска, получив точные разведданные, развернули военную операцию против укрытия повстанцев ННА в провинции Восточный Самар, нанеся комбинированные удары по противнику с суши, воздуха и моря", - говорится в сообщении.
О потерях со стороны военных не сообщается.
ННА, сформированная Коммунистической партией Филиппин в 1960-х годах, стремится свергнуть правительство вооруженным путем. В ходе конфликта погибли более 30 тыс. человек. На сегодняшний день в сельских и горных районах страны действуют около 3 тыс. членов вооруженной группировки.
Напомним, что у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1 баллов по шкале Рихтера.
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