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Филиппинские военные ликвидировали 16 боевиков

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Филиппины, Вторник 17 августа 2021 06:45
Филиппинские военные ликвидировали 16 боевиков Фото: филиппинские военные ликвидировали 16 боевиков (twitter.com/unionoftheoj)
Автор: РБК-Украина

Филиппинские военные ликвидировали 16 боевиков. Правительственные войска Филиппин атаковали опорный пункт вооруженной группировки Новая народная армия (ННА).

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Синьхуа".

"Официальный представитель вооруженных сил Филиппин Рамон Сагала в заявлении для СМИ отметил, что правительственные войска, получив точные разведданные, развернули военную операцию против укрытия повстанцев ННА в провинции Восточный Самар, нанеся комбинированные удары по противнику с суши, воздуха и моря", - говорится в сообщении.

О потерях со стороны военных не сообщается.

ННА, сформированная Коммунистической партией Филиппин в 1960-х годах, стремится свергнуть правительство вооруженным путем. В ходе конфликта погибли более 30 тыс. человек. На сегодняшний день в сельских и горных районах страны действуют около 3 тыс. членов вооруженной группировки.

Напомним, что у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1 баллов по шкале Рихтера.

Также мы писали, что сильные ливни затопили районы столицы Филиппин, проводится эвакуация.

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