Филиппинские военные ликвидировали 16 боевиков

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на "Синьхуа" .

"Официальный представитель вооруженных сил Филиппин Рамон Сагала в заявлении для СМИ отметил, что правительственные войска, получив точные разведданные, развернули военную операцию против укрытия повстанцев ННА в провинции Восточный Самар, нанеся комбинированные удары по противнику с суши, воздуха и моря", - говорится в сообщении.

О потерях со стороны военных не сообщается.

ННА, сформированная Коммунистической партией Филиппин в 1960-х годах, стремится свергнуть правительство вооруженным путем. В ходе конфликта погибли более 30 тыс. человек. На сегодняшний день в сельских и горных районах страны действуют около 3 тыс. членов вооруженной группировки.