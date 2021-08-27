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Байден про ядерну угоду з Іраном: якщо не спрацює дипломатія, приймемо інші заходи

Автор: Дмитрий Кузнецов

США прагнуть розв'язувати проблему ядерної програми Ірану дипломатичним шляхом, але при цьому готові розглянути і інші варіанти. Вашингтон підтвердив готовність не допустити появи у Тегерана ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена.

За його словами, зараз в іранському питанні США віддають перевагу дипломатичним способам розв'язання проблеми. "Але якщо дипломатія провалиться, ми готові звернутися до інших варіантів", - сказав Байден на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннет.

Президент США також підтвердив підтримку Ізраїлю в сфері безпеки і зобов'язання не допустити появи в Ірану ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ повідомило про істотного успіху Ірану в збагаченні урану.

Відзначимо, в Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть в разі повернення Тегерана в ядерну угоду.

Як повідомляло РБК-Україна, новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт застеріг держави світу від продовження переговорів з ядерної угоди після обрання нового президента Ірану Ібрагіма Райс.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденІранЯдерна угода