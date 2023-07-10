ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден у Британії обговорить із Сунаком передачу Україні касетних снарядів, - BBC

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 04:45
Байден у Британії обговорить із Сунаком передачу Україні касетних снарядів, - BBC Фото: Ріші Сунак та Джо Байден (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Джо Байден напередодні саміту НАТО у Вільнюсі прибув до Великої Британії після того, як деякі країни-союзники поставили під сумнів його рішення щодо передачі Україні касетних боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними видання, це питання стане однією з тем, які американський президент обговорить із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком під час зустрічі.

Зазначається, що глава уряду Британії безпосередньо не виступав із критикою рішення Штатів про постачання касетних снарядів у новому пакеті, оголошеному у п'ятницю. При цьому Сунак нагадав, що Велика Британія була однією зі 123 країн, які підписали міжнародний договір, що забороняє виробництво чи використання такого виду озброєння.

Крім того, країна-партнер НАТО Нова Зеландія заявила 9 липня, що касетні боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".

У Штатах при цьому виступили із заявою, що отримали від України письмові запевнення у тому, що ЗСУ не застосовуватимуть таку зброю у міських районах, а також на території РФ.

Раніше повідомлялося, що президент США Байден перед самітом НАТО у Вільнюсі здійснить візит до Великої Британії, де зустрінеться з королем Чарльзом та прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Як заявив речник глави британського уряду, лідери обговорять майбутній саміт Північноатлантичного альянсу та Україну.

Касетні боєприпаси для України

Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як звернув увагу американський президент Джо Байден, такі снаряди допоможуть військовим ЗСУ продовжити контрнаступ.

Також зазначається, що постачання касетних боєприпасів стане тимчасовим кроком. Так, Вашингтон передаватиме таке озброєння Україні, доки на Заході не наростять виробництво артилерійських снарядів, тобто до весни 2024 року.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів, та назвав 5 головних принципів у їх використанні.

Додамо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у наших військових. Крім того, зазначив він, це зрозуміла мова для РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Ріші Сунак
NEWS
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі