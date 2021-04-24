ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сегодня вечером Россия на полгода закрывает проход для иностранных кораблей в трех районах Черного моря

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 11:18
Сегодня вечером Россия на полгода закрывает проход для иностранных кораблей в трех районах Черного моря Фото: Россия закрывает проход кораблей в Черном море (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Россия на полгода приостанавливает право кораблей на движение в трех районах Черного моря. Ограничения начнуть действовать сегодня вечером.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Так, с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября Россия приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации "для иностранных военных кораблей и других государственных судов".

В это время будут якобы проводится учения российского флота.

На этот период будут закрыты участок акватории вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участок у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участок около западного края полуострова.

Управление навигации и океанографии сообщало, что эти районы расположены до "внешней границы территориального моря Российской Федерации", Керченский пролив и подход к нему в запретные зоны не попадают.

Ранее МИД Украины выразил решительный протест в связи с действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии части акватории Черного моря. Позицию Украины поддержали дипломаты ЕС и США.

Напомним, в четверг в Крыму начались масштабные военные учения Российской Федерации. К ним задействованы около 10 тисяч военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Черное море Российская Федерация корабль
NEWS
Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах вблизи Бали
Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах вблизи Бали
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей