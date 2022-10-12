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Байден не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20

Фото: Байден не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден не бачить сенсу проводити зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 в Індонезії наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова американського президента в інтерв'ю CNN.

За словами Байдена, він не бачить "вагомих причин" для зустрічі з Путіним. Однак він не виключив такої можливості і заявив, що двосторонні переговори від предмета розмови.

"Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити", - сказав Байден, додавши, що якщо Путін захоче обговорити ув'язнену зірку американського баскетболу Брітні Грінер, то він буде відкритий для бесіди.

"Він діяв жорстоко. Я думаю, що він скоїв військові злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", - пояснив Байден.

Нагадаємо,раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить проблем для участі Путіна в саміті G20.

Офіційні особи США, у свою чергу, не планують бойкотувати Росію під час зустрічей G20.

Як пишуть ЗМІ, президент України Володимир Зеленський і лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.

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G20Джозеф Байден