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Байден не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20

Фото: Байден не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден не видит смысла проводить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова американского президента в интервью CNN.

По словам Байдена, он не видит "веских причин" для встречи с Путиным. Однако он не исключил такую возможность и заявил, что переговоры будут зависить от предмета разговора.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить", - сказал Байден, добавив, что если Путин захочет обсудить заключенную в тюрьму звезду американского баскетбола Бритни Гринер, то он будет открыт для беседы.

"Он действовал жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", - пояснил Байден.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.

Официальные лица США, в свою очередь, не планируют бойкотировать Россию во время встреч G20.

Как пишут СМИ, президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин якобы согласились посетить саммит стран G20 в Индонезии в ноябре.

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G20Джозеф Байден