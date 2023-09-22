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"Бавовна" не закінчується. У Криму повідомляють про ще один "приліт"

Ілюстративне фото: у Криму повідомляють про ще один "приліт" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Криму знову повідомляють про "приліт". Цього разу по ремонтній базі російських військових вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Судячи з даних, які оприлюднили місцеві Telegram-канали, ремонтна база розташовувалась в Ароматненському сільському поселенні Бахчисарайського району.

 

До того ж, про це одну пожежу повідомляють біля траси "Таврида". Імовірно, там горить трава після падіння уламків дрона або розгінного блоку ракети російської ППО.

Ситуація у Криму

Сьогодні в окупованому Севастополі двічі лунали вибухи. У мережі повідомили, що був атакований штаб Чорноморського флоту РФ, а у центрі міста підіймався дим. На опублікованих знімках видно, що будівля значно пошкоджена.

Після вибухів загарбники перекрили центр Севастополя, а дітей та студентів почали евакуювати.

Більше про атаку на Севастополь читайте у матеріалі РБК-Україна.

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