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"Бавовна" не заканчивается. В Крыму сообщают об еще одном "прилете"

Иллюстративное фото: в Крыму сообщают об еще одном "прилете" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Крыму снова сообщают о "прилете". В этот раз по ремонтной базе российских военных грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Судя по данным, которые обнародовали местные Telegram-каналы, ремонтная база размещалась в Ароматненском сельском поселении Бахчисарайского района.

 

К тому же, об этом одном пожаре сообщают у трассы "Таврида". Вероятно, там горит трава после падения обломков дрона или разгонного блока ракеты российской ПВО.

Ситуация в Крыму

Сегодня в оккупированном Севастополе дважды раздавались взрывы. В сети сообщили, что был атакован штаб Черноморского флота РФ, а в центре города поднимался дым. На опубликованных снимках видно, что здание значительно повреждено.

После взрывов захватчики перекрыли центр Севастополя, а детей и студентов начали эвакуировать.

Больше об атаке на Севастополь читайте в материале РБК-Украина.

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