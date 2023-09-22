"Бавовна" не заканчивается. В Крыму сообщают об еще одном "прилете"

Судя по данным, которые обнародовали местные Telegram-каналы, ремонтная база размещалась в Ароматненском сельском поселении Бахчисарайского района.

К тому же, об этом одном пожаре сообщают у трассы "Таврида". Вероятно, там горит трава после падения обломков дрона или разгонного блока ракеты российской ПВО.

Ситуация в Крыму

Сегодня в оккупированном Севастополе дважды раздавались взрывы. В сети сообщили, что был атакован штаб Черноморского флота РФ, а в центре города поднимался дым. На опубликованных снимках видно, что здание значительно повреждено.

После взрывов захватчики перекрыли центр Севастополя, а детей и студентов начали эвакуировать.

Больше об атаке на Севастополь читайте в материале РБК-Украина.

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