В "Батькивщине" объяснили, почему не голосовали за Фонд частичного гарантирования кредитов

Партия "Батькивщина" заблокировала законопроект №3205 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" из-за угрозы нецелевого использования бюджетных средств. Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Вчера под вечер в парламенте мы едва остановили новую угрозу для крестьян - законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Под хорошей идеей снова спрятались дьявольские детали. Фактически создается независимый от государства фонд, который будет раздавать бюджетные деньги под залог земли, а потом эту заложенную землю отдавать неизвестно кому", - написала Тимошенко.

По ее мнению, указанным законопроектом под предлогом "поддержки малых и средних фермерских хозяйств" предполагается создать специальный независимый от государства Фонд, в который войдут преимущественно иностранцы, которые будут решать как покупать земли и каким иностранным банкам потом ее распределять. На его создание планировали выделить 240 миллионов гривен государственных средств.

Как добавляет Тимошенко, свое беспокойство по поводу этой инициативы властей высказали и эксперты Главного научно-экспертного управления Верховной рады. В своем заключении они указали на заложенные в нем коррупционные риски, ведь в документе не прописаны четкие основания участия в Фонде юридических лиц.

"Также не определены критерии отбора участников Фонда, что, по мнению экспертов, представляет угрозу национальной безопасности Украины, ведь в Фонд могут войти юридические лица из государства-агрессора. Кроме того, из-за неопределенности размера доли уставного капитала, который государство сохраняет за собой в уставном капитале Фонда, есть риск потери государственного контроля за его деятельностью. Заложены и предпосылки для нецелевого использования средств участниками Фонда", - отмечает Тимошенко.

Она отмечает, что главное научно-экспертное управление категорично: этот законопроект содержит значительные коррупционные риски и несет угрозу национальной безопасности.

Напомним, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, ранее на внеочередном заседании Верховная рада рассмотрела и отклонила 13 постановлений об отмене закона о рынке земли.

Подчеркнем, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.