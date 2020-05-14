В "Батьківщині" пояснили, чому не голосували за Фонд часткового гарантування кредитів

Партія "Батьківщина" заблокувала законопроект №3205 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" через загрозу нецільового використання бюджетних коштів. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Учора під вечір у парламенті ми ледь зупинили нову загрозу для селян – законопроєкт про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Під гарною ідеєю знову сховались диявольські деталі. Фактично створюється незалежний від держави фонд, який роздаватиме бюджетні гроші під заставу землі, а потім цю заставлену землю віддаватиме невідомо кому", - написала Тимошенко.

На її думку, вказаним законопроектом під приводом "підтримки малих та середніх фермерських господарств" передбачається створити спеціальний незалежний від держави Фонд, до якого увійдуть переважно іноземці, які будуть вирішувати як купувати землі і яким іноземним банкам потім її розподіляти. На його створення планували виділити 240 мільйонів гривень державних коштів.

Як додає Тимошенко, своє занепокоєння з приводу цієї ініціативи влади висловили й експерти Головного науково-експертного управління Верховної ради. У своєму висновку до законопроекту вони вказали на закладені в ньому корупційні ризики, адже в документі не прописані чіткі підстави участі у Фонді юридичних осіб.

"Також не визначені критерії відбору учасників Фонду, що, на думку експертів, становить загрозу національній безпеці України, адже до Фонду можуть увійти юридичні особи з держави-агресора. Крім того, через невизначеність розміру частки статутного капіталу, який держава зберігає за собою у статутному капіталі Фонду, є ризик втрати державного контролю за його діяльністю. Закладено і передумови для нецільового використання коштів учасниками Фонду", - зазначає Тимошенко.

Вона наголошує, що головне науково-експертне управління категоричне: цей законопроект містить значні корупційні ризики та несе загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, 28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, раніше на позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі.

Підкреслимо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.