"Батькивщина" заявляет о давлении из-за поджога дома главы райорганизации

Ночью с 21 на 22 июля неизвестные подожгли дом председателя Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" в Ровенской области Сергея Ткачука. Партия связывает преступление с политической деятельностью главы парторганизации.

Об этом говорится в обращении на сайте политсилы.

Пресс-служба отмечает, что в дома политика в Костополе через окно и крышу были заброшены три бутылки с зажигательной смесью. В результате - начался сильный пожар. Несмотря на работу спасателей, дом фактически разрушен и непригоден для жизни.

Сергей Ткачук обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном на него покушении.

Партия утверждает, что Ткачук и возглавляемая им в Костопольском районе "Батькивщина" являются лидерами электоральных симпатий.

"Учитывая близость местных выборов, мы расцениваем поджог дома и покушение на жизнь нашего партийца как политическое давление", - говорится в заявлении.

Партия обращается к руководству правоохранительных органов с призывом как можно быстрее расследовать преступление, гарантировать личную безопасность Сергею Ткачуку и пресечь использование противозаконных методов давления в период избирательной кампании.

"Батькивщина" пережила уже много режимов, которые грязью, давлением и запугиваниями пытались выигрывать выборы. Такие методы не имеют ничего общего с демократией", - заявили в партии.

Напомним, 21 июля Национальная полиция усилила охрану общественного порядка в 9 регионах Украины. Безопасность усилят в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Такое решение приняли с целью "своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений".

Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в Киеве.

Вчера Украиной прокатилась волна минирований объектов инфраструктуры.