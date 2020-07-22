"Батьківщина" заявляє про тиск через підпал будинку голови райорганізації

Уночі з 21 на 22 липня невідомі підпалили будинок голови Костопільської районної ради й Костопільської районної організації партії "Батьківщина" у Рівненській області Сергія Ткачука. Партія пов’язує злочин із політичною діяльністю голови парторганізації.

Про це йдеться у зверненні на сайті політсили.

Прес-служба зазначає, що в будівлю політика у Костополі через вікно і дах було закинуто три пляшки з запальною сумішшю. В результаті - почалася сильна пожежа. Попри роботу рятувальників, будинок фактично зруйнований і непридатний для життя.

Сергій Ткачук звернувся до правоохоронних органів із заявою про скоєний на нього замах.

Партія стверджує, що Ткачук і очолювана ним у Костопільському районі "Батьківщина" є беззаперечними лідерами електоральних симпатій.

"Зважаючи на близькість місцевих виборів, ми розцінюємо підпал будинку і замах на життя нашого партійця як політичний тиск", - йдеться в заяві.

Партія звертається до керівництва правоохоронних органів із закликом якнайшвидше розслідувати злочин, гарантувати особисту безпеку Сергію Ткачуку й упередити використання протизаконних методів тиску у період виборчої кампанії.

"Батьківщина" пережила вже багато режимів, які брудом, тиском та залякуваннями намагалися вигравати вибори. Такі методи не мають нічого спільного із демократією", - заявили в партії.

Нагадаємо, 21 липня Національна поліція посилила охорону громадського порядку у 9 регіонах України. Безпеку посилять у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Таке рішення прийняли з метою "своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам".

Раніше повідомлялося про посилення заходів безпеки у Києві.

Вчора Україною прокотилася хвиля мінувань об’єктів інфраструктури.