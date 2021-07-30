"Батькивщина" - единственная политсила, которая занимается проблемами людей, - эксперт

По его слова, это позволило партии оказаться на втором месте в партийном рейтинге, а ее лидеру - держать первенство по темпам наращивания доверия украинцев.

"На политическом поле Украины сложилась странная ситуация, когда в политической жизни страны практически отсутствуют оппозиционные силы, способные сильно влиять на поведение власти. Исключением является только партия "Батькивщина" Тимошенко, которая в течение многих лет четко ведет свою оппозиционную линию против антинародной политики власти", - считает эксперт.

По его словам, партия Тимошенко оказалась единственным настоящим критиком действующей социальной и экономической политики власти, а сама лидер "Батькивщины" точно знает, что на самом деле волнует миллионы украинцев.

"Сейчас, оказавшись единственной эффективной оппозиционной силой в стране, Тимошенко начинает собирать вокруг себя отряды недовольных избирателей, что позволило ей занять второе место в общенациональных рейтингах. Ее позиция предсказуема и понятна избирателям", - указывает эксперт.

По его прогнозам, именно настоящая оппозиционность и защита интересов граждан обеспечат в будущем политическом сезоне команде Тимошенко устойчивые позиции и поддержку украинцев.