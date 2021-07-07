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Эксперт объяснил стремительный рост рейтинга "Батькивщины"

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 14:58
Эксперт объяснил стремительный рост рейтинга "Батькивщины" Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Партия "Батькивщина" Юлия Тимошенко за последние два места существенно нарастила поддержку. Этот тренд будет наблюдаться в дальнейшем.

Об этом заявил политический эксперт Олег Саакян, комментируя результаты недавних социологических исследований.

"Тимошенко на втором месте в рейтинге доверия к политикам. Очевидно, что ее последовательная борьба за землю дала свои баллы, люди оценили. Поездки по стране, личные эфиры лидера, встречи с ассоциациями, инициирование референдума. Кстати насчет референдума. Судя по ситуации, еще будет заход на второй круг", - считает политолог.

Помимо роста доверия к Юлии Тимошенко, наблюдается также увеличение поддержки ее команды - КМИС зафиксировал, что "Батькивщина" за последний месяц прибавила 3% к своему рейтингу.

"Согласно КМИС, рейтинг "Батькивщины" вырос на 3%, в то время, как у других топ-партий или упал, или остался на месте", - отмечает Саакян.

По его словам, в Украине будет выходить на первое место социальная повестка дня, которая будет усиливать позиции Тимошенко.

"Следовательно, мейнстрим будет формироваться по линии Зеленский и Тимошенко. Она единственная из системных политиков может политически выжить и побороться за набирание веса", - прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" вышла на второе место в партийном рейтинге.

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