Эксперт объяснил стремительный рост рейтинга "Батькивщины"

Партия "Батькивщина" Юлия Тимошенко за последние два места существенно нарастила поддержку. Этот тренд будет наблюдаться в дальнейшем.

"Тимошенко на втором месте в рейтинге доверия к политикам. Очевидно, что ее последовательная борьба за землю дала свои баллы, люди оценили. Поездки по стране, личные эфиры лидера, встречи с ассоциациями, инициирование референдума. Кстати насчет референдума. Судя по ситуации, еще будет заход на второй круг", - считает политолог.

Помимо роста доверия к Юлии Тимошенко, наблюдается также увеличение поддержки ее команды - КМИС зафиксировал, что "Батькивщина" за последний месяц прибавила 3% к своему рейтингу.

"Согласно КМИС, рейтинг "Батькивщины" вырос на 3%, в то время, как у других топ-партий или упал, или остался на месте", - отмечает Саакян.

По его словам, в Украине будет выходить на первое место социальная повестка дня, которая будет усиливать позиции Тимошенко.

"Следовательно, мейнстрим будет формироваться по линии Зеленский и Тимошенко. Она единственная из системных политиков может политически выжить и побороться за набирание веса", - прогнозирует эксперт.