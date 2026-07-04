Батьківщина Путіна під ударом: після атаки дронів у Санкт-Петербурзі горить термінал (фото)

У Санкт-Петербурзі повідомили про влучення

У ніч проти 4 липня у Санкт-Петербурзі сталася серія вибухів. За інформацією місцевих Telegram-каналів, кілька ударів зазнало району нафтового порту.

Повідомляється, що після потрапляння на територію нафтового термінала спалахнула пожежа. Крім того, російські пабліки пишуть про масштабні влучення по об'єктах портової інфраструктури.

Влада оголосила загрозу БПЛА

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про запровадження режиму небезпеки через безпілотників.

За його словами, у зв'язку із ситуацією в регіоні також можливе зниження швидкості мобільного інтернету.

Що відомо зараз

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень, постраждалих або наслідки атаки на момент публікації російська влада не оприлюднила.

Останні атаки на НПЗ Росії

У четвер, у ніч на 2 липня, українські сили вивели з ладу нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Нижегородській області. Підприємство вважається одним із найбільших постачальників палива для Москви та відіграє важливу роль у забезпеченні російського ринку нафтопродуктами.

Також Сили оборони України завдали ударів по об'єктах на території Росії, вразивши нафтопереробний завод в Уфі та підприємство оборонно-промислового комплексу в Пензі. Атаку було проведено в ніч на 1 липня.