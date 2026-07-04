Батьківщина Путіна під ударом: після атаки дронів у Санкт-Петербурзі горить термінал (фото)

У Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів, виникли пожежі, а місцеві пабліки повідомили про попадання в районі нафтового термінала та портової інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію OSINT-пабліків у Telegram, зокрема Exilenova+.
У ніч проти 4 липня у Санкт-Петербурзі сталася серія вибухів. За інформацією місцевих Telegram-каналів, кілька ударів зазнало району нафтового порту.
Повідомляється, що після потрапляння на територію нафтового термінала спалахнула пожежа. Крім того, російські пабліки пишуть про масштабні влучення по об'єктах портової інфраструктури.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про запровадження режиму небезпеки через безпілотників.
За його словами, у зв'язку із ситуацією в регіоні також можливе зниження швидкості мобільного інтернету.
Офіційної інформації про масштаби пошкоджень, постраждалих або наслідки атаки на момент публікації російська влада не оприлюднила.
У четвер, у ніч на 2 липня, українські сили вивели з ладу нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Нижегородській області. Підприємство вважається одним із найбільших постачальників палива для Москви та відіграє важливу роль у забезпеченні російського ринку нафтопродуктами.
Також Сили оборони України завдали ударів по об'єктах на території Росії, вразивши нафтопереробний завод в Уфі та підприємство оборонно-промислового комплексу в Пензі. Атаку було проведено в ніч на 1 липня.
Нагадуємо, що у Силах безпілотних систем України повідомили, що з початку 2026 року інтенсивність ударів по цілях в оперативній та стратегічній глибині Росії зросла на 1150%. Тільки за минулий місяць підрозділи Deep Strike виконали 2359 бойових місій на відстані до 2000 кілометрів, вразивши 172 об'єкти військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів РФ.