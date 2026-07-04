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Родина Путина под ударом: после атаки дронов в Санкт-Петербурге горит терминал (фото)

07:10 04.07.2026 Сб
2 мин
Местные власти предупредили о проблемах с интернетом, но это не мешает россиянам снимать видео и делать фото прилетов
aimg Анастасия Никончук
Фото: МЧС РФ (GettyImages)

В Санкт-Петербурге прогремела серия взрывов, возникли пожары, а местные паблики сообщили о попаданиях в районе нефтяного терминала и портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию OSINT-пабликов в Telegram, в том числе Exilenova+.

В Санкт-Петербурге сообщили о попаданиях

В ночь на 4 июля в Санкт-Петербурге произошла серия взрывов. По информации местных Telegram-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта.

Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры.

Власти объявили угрозу БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников.

По его словам, в связи с ситуацией в регионе также возможно снижение скорости мобильного интернета.

Что известно сейчас

Официальной информации о масштабах повреждений, пострадавших или последствиях атаки на момент публикации российские власти не обнародовали.

Последние атаки на НПЗ России

В четверг, в ночь на 2 июля, украинские силы вывели из строя нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области. Предприятие считается одним из крупнейших поставщиков топлива для Москвы и играет важную роль в обеспечении российского рынка нефтепродуктами.

Также Силы обороны Украины нанесли удары по объектам на территории России, поразив нефтеперерабатывающий завод в Уфе и предприятие оборонно-промышленного комплекса в Пензе. Атака была проведена в ночь на 1 июля.

Напоминаем, что в Силах беспилотных систем Украины сообщили, что с начала 2026 года интенсивность ударов по целям в оперативной и стратегической глубине России выросла на 1150%. Только за прошлый месяц подразделения Deep Strike выполнили 2359 боевых миссий на расстоянии до 2000 километров, поразив 172 объекта военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов РФ.

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