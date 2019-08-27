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"Батькивщина" повторно выдвинула свою кандидатуру на вице-спикера

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Политсила второй раз предлагает на вице-спикера Елену Кондратюк

Политическая партия "Батькивщина" повторно выдвинула кандидатуру на должность второго заместителя председателя Верховной рады. Об этом заявил нардеп от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Кожемякин уточнил, что на должность вице-спикера от их политсилы была предложена Елена Кондратюк.

"Батькивщина" пересмотрела свою позицию в отношении заместителя председателя Верховной рады. Мы сегодня предложили кандидатуру Кондратюк Елены Константиновны на должность вице-спикера", - заявил Кожемякин.

Напомним, 23 августа "Батькивщина" отказалась от своей кандидатуры на должность вице-спикера Верховной рады нового созыва. Политсила приняла решение отозвать кандидатуру Елены Кондратюк и направила соответствующее письмо по электронной почте.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявлял, что кандидатура Кондратюк была снята с рассмотрения на должность заместителя председателя украинского парламента 9-го созыва.

РБК-Украина писало, что, по словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, на должность заместителя председателя парламента нового созыва было подано сразу несколько кандидатур.

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