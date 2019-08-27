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"Батьківщина" повторно висунула свою кандидатуру на віце-спікера

Новини » Політика   

Політсила вдруге пропонує на віце-спікера Олену Кондратюк

Політична партія "Батьківщина" повторно висунула кандидатуру на посаду другого заступника голови Верховної ради. Про це заявив нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожемякін, передає кореспондент РБК-Україна.

Кожемякін уточнив, що на посаду віце-спікера від їхньої політсили була запропонована Олена Кондратюк.

"Батьківщина" переглянула свою позицію щодо заступника голови Верховної ради. Ми сьогодні запропонували кандидатуру Кондратюк Олени Константинівни на посаду віце-спікера", - заявив Кожемякін.

Нагадаємо, 23 серпня "Батьківщина" відмовилася від своєї кандидатури на посаду віце-спікера Верховної ради нового скликання. Політсила ухвалила рішення відкликати кандидатуру Олени Кондратюк та направила відповідний лист електронною поштою.

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляв, що кандидатура Кондратюк була знята з розгляду на посаду заступника голови українського парламенту 9-го скликання.

РБК-Україна писало, що, за словами голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, на посаду заступника голови парламенту нового скликання було подано відразу декілька кандидатур.

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