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"Батькивщина" поддерживает внеочередную сессию Рады

Новости » Политика    16.07.2019 - 14:23
"Батькивщина" поддерживает внеочередную сессию Рады
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Тимошенко предлагает рассмотреть вопросы газа и повышения пенсий

Команда "Батькивщины" поддерживает предложение команды президента Владимира Зеленского провести внеочередное заседание Верховной рады. Об этом Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook

Лидер партии предлагает президенту, кроме вопросов Антикоррупционного суда, добавить в повестку дня этого заседания еще два вопроса, которые больше всего беспокоят людей.

В частности, по ее словам, речь идет о законе "Батькивщины" о направлении газа украинской добычи на потребности населения, что снизит цену на газ минимум вдвое.

Второй вопрос – правка существующего бюджета, которой будет исправлено нарушение закона и минимальная пенсия будет повышена до уровня прожиточного минимума – 3094 грн, отметила Тимошенко. 

"Правильно будет, чтобы мы не ждали следующего года и приняли в четверг эти изменения в бюджет, и чтобы люди могли получить законную пенсию не ниже 3094 грн", – подчеркнула Тимошенко.

 

Место голосования перед выборами изменили более 230 тыс. избирателей У Зеленского планируют на четверг созвать внеочередную сессию Рады
Новости Украины ТимошенкоБатькивщинаВерховная Рада
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