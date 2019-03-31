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"Батькивщина" обработала 29% протоколов: Тимошенко и Зеленский во втором туре

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 22:44
"Батькивщина" обработала 29% протоколов: Тимошенко и Зеленский во втором туре
Фото: Сергей Власенко и Сергей Соболев (ba.org.ua)

Власенко продемонстрировал первый протокол с участка №320686 (округ №91)

Команда "Батькивщины" обработала 29% протоколов с мокрыми печатями и подписями всех членов комиссии, по данным которых во второй тур президентских выборов выходят Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Об этом заявили на совместном брифинге в пресс-центре Юлии Тимошенко заместители председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев и Сергей Власенко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы имеем результат 29% обработанных протоколов. Так, Владимир Зеленский – 23,9%, Юлия Тимошенко – 18,06%, Петр Порошенко – 14,74%", – сообщил Соболев.

Со своей стороны Власенко продемонстрировал первый протокол с участка №320686 (округ №91) в Киевской области. Так, первые данные непосредственно с избирательных участков свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский имеет 25%, Юлия Тимошенко – 22,38%, Порошенко – 19,1%.

&quot;Батькивщина&quot; обработала 29% протоколов: Тимошенко и Зеленский во втором туре

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