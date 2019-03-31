ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати опитувань по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Батьківщина" опрацювала 29% протоколів: Тимошенко і Зеленський у другому турі

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 22:44
"Батьківщина" опрацювала 29% протоколів: Тимошенко і Зеленський у другому турі
Фото: Сергій Власенко та Сергій Соболєв (ba.org.ua)

Власенко продемонстрував перший протокол з дільниці №320686 (округ №91)

Команда "Батьківщини" опрацювала 29% протоколів з мокрими печатками та підписами всіх членів комісії, за даними яких у другий тур президентських виборів виходять Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський. Про це заявили на спільному брифінгу в прес-центрі Юлії Тимошенко заступники голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв та Сергій Власенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо результат 29% опрацьованих протоколів. Так, Володимир Зеленський – 23,9%, Юлія Тимошенко – 18,06%, Петро Порошенко – 14,74%", – повідомив Соболєв.

Зі свого боку Власенко продемонстрував перший протокол з дільниці №320686 (округ №91) у Київській області. Так, перші дані безпосередньо з виборчих дільниць свідчать про те, що Володимир Зеленський має 25%, Юлія Тимошенко – 22,38%, Порошенко – 19,1%.

&quot;Батьківщина&quot; опрацювала 29% протоколів: Тимошенко і Зеленський у другому турі

Явка на виборах президента України: усі подробиці ЦВК оприлюднила перші результати виборів 2019
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко ТимошенкоБатьківщинавыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся