"Батькивщина" готовит обращение в Конституционный суд из-за закона о рынке земли

Иллюстративное фото (ba.org.ua)

Команда "Батькивщины" будут обращаться в НАПК, чтобы доказать конфликт интересов во время принятия закона

Принятие во втором чтении законопроекта о рынке земли - преступление против Украины, поэтому партия "Батькивщина" начинает готовить обращение в Конституционный суд связи с антиконституционными действиями власти. Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам внеочередного заседания Верховной Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас есть стратегия, как мы будем возвращать украинскую землю людям. Мы с сегодняшнего дня начнем готовить обращение в Конституционный суд. Мы убеждены, что базируясь на ключевых документах Украины: Конституции, Декларации о государственном суверенитете, мы добьемся в суде признания этого закона неконституционным", - сказала Юлия Тимошенко.

Команда "Батькивщины", отметила политик, будет обращаться к НАПК, чтобы доказать и конфликт интересов во время принятия закона.

"Председатель аграрного комитета руководит пятьюдесятью тысячами гектаров земли, а в соответствующем министерстве работают представители крупных корпоративных аграрных холдингов, которые были заинтересованы в принятии этого документа. За закон голосовали те, кто имеет в своем распоряжении большие объемы сельскохозяйственной земли. Это не просто мародерство - это коррупция наивысшего уровня. Мы вытащим все это на свет и покажем, как лоббизм сегодня разрушает интересы каждого украинца", - добавила Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко заявила, что ее партия приложит все усилия, чтобы "вернуть людям их землю и наказать всех, кто был причастен к принятию этого решения".

"Мы не только вернем украинскую землю людям, но и привлечем к ответственности - не только политической, но и уголовной - каждого, кто стоял за этим решением", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, за принятие во втором чтении законопроекта №2178-1 о рынке земли проголосовали 259 нардепов.

Во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что документ вступит в силу с 1 июля 2021. Также парламентарии договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае их одобрения парламентом возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.