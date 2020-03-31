"Батьківщина" готує звернення до Конституційного суду через закон про ринок землі

Ілюстративне фото (ba.org.ua)

Команда "Батьківщини" буде звертатися до НАЗК, аби довести конфлікт інтересів під час ухвалення закону

Прийняття у другому читанні законопроекту про ринок землі - злочин проти України, тому партія "Батьківщина" починає готувати звернення до Конституційного суду зв'язку з антиконституційними діями влади. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами позачергового засідання Верховної Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас є стратегія, як ми будемо повертати українську землю людям. Ми відсьогодні почнемо готувати звернення до Конституційного суду. Ми переконані, що базуючись на ключових документах України: Конституції, Декларації про державний суверенітет, ми доб’ємося в суді визнання цього закону неконституційним", - сказала Юлія Тимошенко.

Команда "Батьківщини", зазначила політик, буде звертатися до НАЗК, аби довести й конфлікт інтересів під час ухвалення закону.

"Голова аграрного комітету керує п’ятдесятьма тисячами гектарів землі, а у відповідному міністерстві працюють представники великих корпоративних аграрних холдингів, які були зацікавлені у прийнятті цього документа. За закон голосували ті, хто має у своєму розпорядженні великі обсяги сільськогосподарської землі. Це не просто мародерство - це корупція найвищого рівня. Ми витягнемо усе це на світло і покажемо, як лобізм сьогодні руйнує інтереси кожного українця", - додала Тимошенко.

Окрім того, Тимошенко заявила, що її партія докладе всіх зусиль, аби "повернути людям їх землю та покарати всіх, хто був причетний до прийняття цього рішення".

"Ми не тільки повернемо українську землю людям, а й притягнемо до відповідальності - не лише політичної, а й кримінальної - кожного, хто стояв за цим рішення", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, за прийняття у другому читанні законопроекту №2178-1 про ринок землі проголосували 259 нардепів.

Під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни в законопроект про ринок землі. Зокрема, визначено, що документ набуде чинності з 1 липня 2021. Також парламентарії домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки і про ринок землі. У разі їх схвалення парламентом можливе збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки й дефолт.