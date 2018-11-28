ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Батькивщина" будет контролировать действия президента во время военного положения

Новости » Политика    28.11.2018 - 12:31
"Батькивщина" будет контролировать действия президента во время военного положения
Фото: Сергей Власенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

У Тимошенко будут безотлагательно реагировать на любое ущемление прав людей

"Батькивщина" будет контролировать законность действий президента во время военного положения. Об этом заявил заместитель председателя партии, народный депутат Сергей Власенко в эфире телеканала "UA: Первый", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Батькивщина" будет мониторить и докладывать обществу, что именно президент сделал для отпора вооруженной агрессии, имея такой инструмент как военное положение в десяти областях страны", – заявил парламентарий.

Власенко подчеркнул, что политическая сила Тимошенко также "будет безотлагательно реагировать на любое ущемление прав людей, которое будет выходить за рамки необходимых мер в этих областях".

"Мы посмотрим, как президент будет использовать механизм военного положения, потому что скальпель в руках хирурга – это еще не результат операции", – добавил народный депутат.

Власенко напомнил, что 26 ноября Порошенко "пришел в парламент с указом, который мог втянуть Украину в диктатуру".

"Поэтому Верховная рада и пыталась защитить демократические основы украинского государства. Все три часа, когда продолжались переговоры с лидерами фракций, Юлия Тимошенко говорила об одном: статью 3 президентского указа, где были перечислены ограничения прав людей", – обратил внимание представитель "Батькивщины".

Гройсман сомневается в продлении военного положения через 30 дней Парубий подписал закон о введении военного положения
Новости Украины Сергей Власенковоенное положениеБатькивщинаТимошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь