"Батькивщина" будет контролировать действия президента во время военного положения

Фото: Сергей Власенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

У Тимошенко будут безотлагательно реагировать на любое ущемление прав людей

"Батькивщина" будет контролировать законность действий президента во время военного положения. Об этом заявил заместитель председателя партии, народный депутат Сергей Власенко в эфире телеканала "UA: Первый", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Батькивщина" будет мониторить и докладывать обществу, что именно президент сделал для отпора вооруженной агрессии, имея такой инструмент как военное положение в десяти областях страны", – заявил парламентарий.

Власенко подчеркнул, что политическая сила Тимошенко также "будет безотлагательно реагировать на любое ущемление прав людей, которое будет выходить за рамки необходимых мер в этих областях".

"Мы посмотрим, как президент будет использовать механизм военного положения, потому что скальпель в руках хирурга – это еще не результат операции", – добавил народный депутат.

Власенко напомнил, что 26 ноября Порошенко "пришел в парламент с указом, который мог втянуть Украину в диктатуру".

"Поэтому Верховная рада и пыталась защитить демократические основы украинского государства. Все три часа, когда продолжались переговоры с лидерами фракций, Юлия Тимошенко говорила об одном: статью 3 президентского указа, где были перечислены ограничения прав людей", – обратил внимание представитель "Батькивщины".