"Батьківщина" контролюватиме дії президента під час воєнного стану

Фото: Сергій Власенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Тимошенко будуть невідкладно реагувати на будь-яке обмеження прав людей

"Батьківщина" контролюватиме законність дій президента під час воєнного стану. Про це заявив заступник голови партії, народний депутат Сергій Власенко в ефірі телеканалу "UA: Перший", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Батьківщина" буде моніторити і доповідати суспільству, що саме президент зробив для відсічі збройної агресії, маючи такий інструмент як воєнний стан у десяти областях країни", – заявив парламентар.

Власенко наголосив, що політична сила Тимошенко також "буде невідкладно реагувати на будь-яке обмеження прав людей, яке виходитиме за межі необхідних заходів у цих областях".

"Ми подивимося, як президент буде використовувати механізм воєнного стану, бо скальпель в руках хірурга – це ще не результат операції", – додав народний депутат.

Власенко нагадав що 26 листопада Порошенко "прийшов до парламенту з указом, який міг втягнути Україну в диктатуру".

"Тому Верховна рада і намагалася захистити демократичні засади української держави. Всі три години, коли тривали перемовини з лідерами фракцій, Юлія Тимошенко говорила про одне: статтю 3 президентського указу, де були перераховані обмеження прав людей", – звернув увагу представник "Батьківщини".