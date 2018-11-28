ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Батьківщина" контролюватиме дії президента під час воєнного стану

Новини » Політика    28.11.2018 - 12:31
"Батьківщина" контролюватиме дії президента під час воєнного стану
Фото: Сергій Власенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Тимошенко будуть невідкладно реагувати на будь-яке обмеження прав людей

"Батьківщина" контролюватиме законність дій президента під час воєнного стану. Про це заявив заступник голови партії, народний депутат Сергій Власенко в ефірі телеканалу "UA: Перший", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Батьківщина" буде моніторити і доповідати суспільству, що саме президент зробив для відсічі збройної агресії, маючи такий інструмент як воєнний стан у десяти областях країни", – заявив парламентар.

Власенко наголосив, що політична сила Тимошенко також "буде невідкладно реагувати на будь-яке обмеження прав людей, яке виходитиме за межі необхідних заходів у цих областях".

"Ми подивимося, як президент буде використовувати механізм воєнного стану, бо скальпель в руках хірурга – це ще не результат операції", – додав народний депутат.

Власенко нагадав що 26 листопада Порошенко "прийшов до парламенту з указом, який міг втягнути Україну в диктатуру".

"Тому Верховна рада і намагалася захистити демократичні засади української держави. Всі три години, коли тривали перемовини з лідерами фракцій, Юлія Тимошенко говорила про одне: статтю 3 президентського указу, де були перераховані обмеження прав людей", – звернув увагу представник "Батьківщини".

Гройсман сумнівається у продовженні воєнного стану через 30 днів Парубій підписав закон про введення воєнного стану
Новини України Сергій Власенковоенное положениеБатьківщинаТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся