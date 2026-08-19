Батьки у Києві можуть онлайн перевіряти чергу та вільні місця в дитсадках

Головне: Новий функціонал: На Порталі послуг Києва у розділі "Реєстри" оновили електронну систему зарахування дітей до комунальних дитсадків.

На Порталі послуг Києва у розділі "Реєстри" оновили електронну систему зарахування дітей до комунальних дитсадків. Деталізація за групами: Відтепер батьки бачать не лише своє загальне місце в черзі, а й кількість поданих заяв, сформовані групи та наявність вільних місць окремо за віком.

Відтепер батьки бачать не лише своє загальне місце в черзі, а й кількість поданих заяв, сформовані групи та наявність вільних місць окремо за віком. Оцінка перспектив: Оновлений сервіс дозволяє батькам реалістично оцінити шанси на зарахування дитини до обраного закладу або вчасно знайти альтернативні варіанти.

Оновлений сервіс дозволяє батькам реалістично оцінити шанси на зарахування дитини до обраного закладу або вчасно знайти альтернативні варіанти. Відстеження пільг: У системі можна онлайн моніторити зміни в електронній черзі, пов'язані з підтвердженням пільг та інших законодавчих пріоритетів, без звернення до адміністрації дитсадка.

Що тепер можна побачити

Новий функціонал запрацював у розділі "Реєстри" на Порталі послуг Києва. Там відображається інформація про кількість поданих заяв, сформовані групи та кількість вільних місць у кожній із них.

Раніше батьки могли бачити лише своє місце в черзі до обраного дитсадка. Водночас цього було недостатньо, щоб оцінити реальні перспективи зарахування, оскільки групи формують окремо за віком дітей.

Тепер можна переглянути ситуацію саме у потрібній віковій категорії: ясельній, молодшій, середній або старшій.

Як це допоможе батькам

За допомогою оновленого сервісу батьки зможуть:

бачити наповнення груп та кількість вільних місць;

оцінювати перспективи зарахування до обраного дитсадка;

за потреби завчасно розглядати інший заклад або альтернативні варіанти догляду;

отримувати актуальну інформацію онлайн без звернення до адміністрації дитсадка.

Крім того, батьки зможуть відстежувати зміни в електронній черзі, зокрема ті, що пов'язані з підтвердженням пільг та іншими передбаченими законодавством пріоритетами.