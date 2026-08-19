Батьки у Києві можуть онлайн перевіряти чергу та вільні місця в дитсадках

У Києві оновили функціонал електронної системи зарахування дітей до комунальних дитсадків. Тепер батьки можуть онлайн бачити інформацію про кількість заяв та вільні місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
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Новий функціонал запрацював у розділі "Реєстри" на Порталі послуг Києва. Там відображається інформація про кількість поданих заяв, сформовані групи та кількість вільних місць у кожній із них.
Раніше батьки могли бачити лише своє місце в черзі до обраного дитсадка. Водночас цього було недостатньо, щоб оцінити реальні перспективи зарахування, оскільки групи формують окремо за віком дітей.
Тепер можна переглянути ситуацію саме у потрібній віковій категорії: ясельній, молодшій, середній або старшій.
За допомогою оновленого сервісу батьки зможуть:
Крім того, батьки зможуть відстежувати зміни в електронній черзі, зокрема ті, що пов'язані з підтвердженням пільг та іншими передбаченими законодавством пріоритетами.
Раніше РБК-Україна писало про можливе підвищення зарплат педагогам дошкільної освіти на 20% із січня 2027 року. Відповідну постанову вже підготували, але ще не затвердили. У МОН визнають, що цього підвищення недостатньо, і планують надалі працювати над збільшенням виплат.
Також ми розповідали, що з вересня 2026 року англійська мова стане обов'язковою для дітей 5-6 років у дитсадках. Понад 75% закладів уже готові до нововведення, а за відсутності педагогів заняття зможуть проводити онлайн.