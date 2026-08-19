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Родители в Киеве могут онлайн проверять очередь и свободные места в детсадах

17:00 19.08.2026 Ср
2 мин
Стало проще оценить шансы на зачисление ребенка в садик
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Дети в саду (Getty Images)

В Киеве обновили функционал электронной системы зачисления детей в коммунальные детсады. Теперь родители могут онлайн видеть информацию о количестве заявлений и свободных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Главное:

  • Новый функционал: На Портале услуг Киева в разделе "Реестры" обновили электронную систему зачисления детей в коммунальные детсады.
  • Детализация по группам: Теперь родители видят не только свое общее место в очереди, но и количество поданных заявлений, сформированные группы и наличие свободных мест отдельно по возрасту.
  • Оценка перспектив: Обновленный сервис позволяет родителям реалистично оценить шансы на зачисление ребенка в выбранное заведение или найти альтернативные варианты.
  • Отслеживание льгот: В системе можно онлайн мониторить изменения в электронной очереди, связанные с подтверждением льгот и других законодательных приоритетов без обращения в администрацию детского сада.

Что теперь можно увидеть

Новый функционал заработал в разделе "Реестры" на Портале услуг Киева. Там отображается информация о количестве поданных заявлений, сформированных группах и количестве свободных мест в каждом из них.

Раньше родители могли видеть только свое место в очереди в избранный детсад. В то же время, этого было недостаточно, чтобы оценить реальные перспективы зачисления, поскольку группы формируют отдельно по возрасту детей.

Теперь можно просмотреть ситуацию именно в нужной возрастной категории: ясельной, младшей, средней или старшей.

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Как это поможет родителям

С помощью обновленного сервиса родители смогут:

  • видеть наполнение групп и количество свободных мест;
  • оценивать перспективы зачисления в выбранный детсад;
  • при необходимости заблаговременно рассматривать другое учреждение или альтернативные варианты ухода;
  • получать актуальную информацию онлайн без обращения в администрацию детского сада.

Кроме того, родители смогут отслеживать изменения в электронной очереди, в том числе связанные с подтверждением льгот и другими предусмотренными законодательством приоритетами.

Ранее РБК-Украина писало о возможном повышении зарплат педагогам дошкольного образования на 20% с января 2027 года. Соответствующее постановление уже было подготовлено, но еще не утверждено. В МОН признают, что этого повышения недостаточно, и планируют дальше работать над увеличением выплат.

Также мы рассказывали, что с сентября 2026 года английский язык станет обязательным для детей 5-6 лет в детсадах. Более 75% заведений уже готовы к нововведению, а при отсутствии педагогов занятия смогут проводить онлайн.

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