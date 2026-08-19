Родители в Киеве могут онлайн проверять очередь и свободные места в детсадах

В Киеве обновили функционал электронной системы зачисления детей в коммунальные детсады. Теперь родители могут онлайн видеть информацию о количестве заявлений и свободных местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное:
Новый функционал заработал в разделе "Реестры" на Портале услуг Киева. Там отображается информация о количестве поданных заявлений, сформированных группах и количестве свободных мест в каждом из них.
Раньше родители могли видеть только свое место в очереди в избранный детсад. В то же время, этого было недостаточно, чтобы оценить реальные перспективы зачисления, поскольку группы формируют отдельно по возрасту детей.
Теперь можно просмотреть ситуацию именно в нужной возрастной категории: ясельной, младшей, средней или старшей.
С помощью обновленного сервиса родители смогут:
Кроме того, родители смогут отслеживать изменения в электронной очереди, в том числе связанные с подтверждением льгот и другими предусмотренными законодательством приоритетами.
Ранее РБК-Украина писало о возможном повышении зарплат педагогам дошкольного образования на 20% с января 2027 года. Соответствующее постановление уже было подготовлено, но еще не утверждено. В МОН признают, что этого повышения недостаточно, и планируют дальше работать над увеличением выплат.
Также мы рассказывали, что с сентября 2026 года английский язык станет обязательным для детей 5-6 лет в детсадах. Более 75% заведений уже готовы к нововведению, а при отсутствии педагогов занятия смогут проводить онлайн.