Родители в Киеве могут онлайн проверять очередь и свободные места в детсадах

Главное: Новый функционал: На Портале услуг Киева в разделе "Реестры" обновили электронную систему зачисления детей в коммунальные детсады.

На Портале услуг Киева в разделе "Реестры" обновили электронную систему зачисления детей в коммунальные детсады. Детализация по группам: Теперь родители видят не только свое общее место в очереди, но и количество поданных заявлений, сформированные группы и наличие свободных мест отдельно по возрасту.

Теперь родители видят не только свое общее место в очереди, но и количество поданных заявлений, сформированные группы и наличие свободных мест отдельно по возрасту. Оценка перспектив: Обновленный сервис позволяет родителям реалистично оценить шансы на зачисление ребенка в выбранное заведение или найти альтернативные варианты.

Обновленный сервис позволяет родителям реалистично оценить шансы на зачисление ребенка в выбранное заведение или найти альтернативные варианты. Отслеживание льгот: В системе можно онлайн мониторить изменения в электронной очереди, связанные с подтверждением льгот и других законодательных приоритетов без обращения в администрацию детского сада.

Что теперь можно увидеть

Новый функционал заработал в разделе "Реестры" на Портале услуг Киева. Там отображается информация о количестве поданных заявлений, сформированных группах и количестве свободных мест в каждом из них.

Раньше родители могли видеть только свое место в очереди в избранный детсад. В то же время, этого было недостаточно, чтобы оценить реальные перспективы зачисления, поскольку группы формируют отдельно по возрасту детей.

Теперь можно просмотреть ситуацию именно в нужной возрастной категории: ясельной, младшей, средней или старшей.

Как это поможет родителям

С помощью обновленного сервиса родители смогут:

видеть наполнение групп и количество свободных мест;

оценивать перспективы зачисления в выбранный детсад;

при необходимости заблаговременно рассматривать другое учреждение или альтернативные варианты ухода;

получать актуальную информацию онлайн без обращения в администрацию детского сада.

Кроме того, родители смогут отслеживать изменения в электронной очереди, в том числе связанные с подтверждением льгот и другими предусмотренными законодательством приоритетами.