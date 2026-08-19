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Батьки у Києві можуть онлайн перевіряти чергу та вільні місця в дитсадках

17:00 19.08.2026 Ср
2 хв
Стало простіше оцінити шанси на зарахування дитини до садочка
aimg Тетяна Веремєєва
Батьки у Києві можуть онлайн перевіряти чергу та вільні місця в дитсадках Фото: Діти у садочку (Getty Images)
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У Києві оновили функціонал електронної системи зарахування дітей до комунальних дитсадків. Тепер батьки можуть онлайн бачити інформацію про кількість заяв та вільні місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Головне:

  • Новий функціонал: На Порталі послуг Києва у розділі "Реєстри" оновили електронну систему зарахування дітей до комунальних дитсадків.
  • Деталізація за групами: Відтепер батьки бачать не лише своє загальне місце в черзі, а й кількість поданих заяв, сформовані групи та наявність вільних місць окремо за віком.
  • Оцінка перспектив: Оновлений сервіс дозволяє батькам реалістично оцінити шанси на зарахування дитини до обраного закладу або вчасно знайти альтернативні варіанти.
  • Відстеження пільг: У системі можна онлайн моніторити зміни в електронній черзі, пов'язані з підтвердженням пільг та інших законодавчих пріоритетів, без звернення до адміністрації дитсадка.

Що тепер можна побачити

Новий функціонал запрацював у розділі "Реєстри" на Порталі послуг Києва. Там відображається інформація про кількість поданих заяв, сформовані групи та кількість вільних місць у кожній із них.

Раніше батьки могли бачити лише своє місце в черзі до обраного дитсадка. Водночас цього було недостатньо, щоб оцінити реальні перспективи зарахування, оскільки групи формують окремо за віком дітей.

Тепер можна переглянути ситуацію саме у потрібній віковій категорії: ясельній, молодшій, середній або старшій.

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Як це допоможе батькам

За допомогою оновленого сервісу батьки зможуть:

  • бачити наповнення груп та кількість вільних місць;
  • оцінювати перспективи зарахування до обраного дитсадка;
  • за потреби завчасно розглядати інший заклад або альтернативні варіанти догляду;
  • отримувати актуальну інформацію онлайн без звернення до адміністрації дитсадка.

Крім того, батьки зможуть відстежувати зміни в електронній черзі, зокрема ті, що пов'язані з підтвердженням пільг та іншими передбаченими законодавством пріоритетами.

Раніше РБК-Україна писало про можливе підвищення зарплат педагогам дошкільної освіти на 20% із січня 2027 року. Відповідну постанову вже підготували, але ще не затвердили. У МОН визнають, що цього підвищення недостатньо, і планують надалі працювати над збільшенням виплат.

Також ми розповідали, що з вересня 2026 року англійська мова стане обов'язковою для дітей 5-6 років у дитсадках. Понад 75% закладів уже готові до нововведення, а за відсутності педагогів заняття зможуть проводити онлайн.

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