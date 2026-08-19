Батьки у Києві можуть онлайн перевіряти чергу та вільні місця в дитсадках
У Києві оновили функціонал електронної системи зарахування дітей до комунальних дитсадків. Тепер батьки можуть онлайн бачити інформацію про кількість заяв та вільні місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Головне:
- Новий функціонал: На Порталі послуг Києва у розділі "Реєстри" оновили електронну систему зарахування дітей до комунальних дитсадків.
- Деталізація за групами: Відтепер батьки бачать не лише своє загальне місце в черзі, а й кількість поданих заяв, сформовані групи та наявність вільних місць окремо за віком.
- Оцінка перспектив: Оновлений сервіс дозволяє батькам реалістично оцінити шанси на зарахування дитини до обраного закладу або вчасно знайти альтернативні варіанти.
- Відстеження пільг: У системі можна онлайн моніторити зміни в електронній черзі, пов'язані з підтвердженням пільг та інших законодавчих пріоритетів, без звернення до адміністрації дитсадка.
Що тепер можна побачити
Новий функціонал запрацював у розділі "Реєстри" на Порталі послуг Києва. Там відображається інформація про кількість поданих заяв, сформовані групи та кількість вільних місць у кожній із них.
Раніше батьки могли бачити лише своє місце в черзі до обраного дитсадка. Водночас цього було недостатньо, щоб оцінити реальні перспективи зарахування, оскільки групи формують окремо за віком дітей.
Тепер можна переглянути ситуацію саме у потрібній віковій категорії: ясельній, молодшій, середній або старшій.
Як це допоможе батькам
За допомогою оновленого сервісу батьки зможуть:
- бачити наповнення груп та кількість вільних місць;
- оцінювати перспективи зарахування до обраного дитсадка;
- за потреби завчасно розглядати інший заклад або альтернативні варіанти догляду;
- отримувати актуальну інформацію онлайн без звернення до адміністрації дитсадка.
Крім того, батьки зможуть відстежувати зміни в електронній черзі, зокрема ті, що пов'язані з підтвердженням пільг та іншими передбаченими законодавством пріоритетами.
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Також ми розповідали, що з вересня 2026 року англійська мова стане обов'язковою для дітей 5-6 років у дитсадках. Понад 75% закладів уже готові до нововведення, а за відсутності педагогів заняття зможуть проводити онлайн.