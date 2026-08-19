Родители в Киеве могут онлайн проверять очередь и свободные места в детсадах
В Киеве обновили функционал электронной системы зачисления детей в коммунальные детсады. Теперь родители могут онлайн видеть информацию о количестве заявлений и свободных местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное:
- Новый функционал: На Портале услуг Киева в разделе "Реестры" обновили электронную систему зачисления детей в коммунальные детсады.
- Детализация по группам: Теперь родители видят не только свое общее место в очереди, но и количество поданных заявлений, сформированные группы и наличие свободных мест отдельно по возрасту.
- Оценка перспектив: Обновленный сервис позволяет родителям реалистично оценить шансы на зачисление ребенка в выбранное заведение или найти альтернативные варианты.
- Отслеживание льгот: В системе можно онлайн мониторить изменения в электронной очереди, связанные с подтверждением льгот и других законодательных приоритетов без обращения в администрацию детского сада.
Что теперь можно увидеть
Новый функционал заработал в разделе "Реестры" на Портале услуг Киева. Там отображается информация о количестве поданных заявлений, сформированных группах и количестве свободных мест в каждом из них.
Раньше родители могли видеть только свое место в очереди в избранный детсад. В то же время, этого было недостаточно, чтобы оценить реальные перспективы зачисления, поскольку группы формируют отдельно по возрасту детей.
Теперь можно просмотреть ситуацию именно в нужной возрастной категории: ясельной, младшей, средней или старшей.
Как это поможет родителям
С помощью обновленного сервиса родители смогут:
- видеть наполнение групп и количество свободных мест;
- оценивать перспективы зачисления в выбранный детсад;
- при необходимости заблаговременно рассматривать другое учреждение или альтернативные варианты ухода;
- получать актуальную информацию онлайн без обращения в администрацию детского сада.
Кроме того, родители смогут отслеживать изменения в электронной очереди, в том числе связанные с подтверждением льгот и другими предусмотренными законодательством приоритетами.
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