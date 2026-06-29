Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдеться

У Києві запускають нову соціальну послугу, яка дозволить батькам дітей з інвалідністю залишити дитину під наглядом фахівців, щоб отримати час для "перепочинку".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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Громадянам розповіли, що у столиці запроваджують нову соціальну послугу - тимчасовий відпочинок для батьків, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю.
Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда уточнила, що така послуга:
Уточнюється, що така ініціатива впроваджується у співпраці з ЮНІСЕФ за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (через Німецький банк розвитку - KfW) у партнерстві з Українською мережею за права дитини та ГО "Соціальна Синергія".
Хонда нагадала, що щоденний догляд за дитиною, яка потребує постійної уваги та супроводу, часто не залишає батькам часу:
"Ми багато говоримо про підтримку дітей з інвалідністю, утім не менш важливою є підтримка людей, які щодня про них піклуються", - констатувала посадовиця.
Вона зауважила, що "батьки роками живуть у режимі безперервної відповідальності, нерідко відкладаючи власні потреби на потім".
"Нова послуга дозволить їм хоча б ненадовго відновити сили, знаючи, що їхня дитина перебуває під наглядом фахівців у безпечних умовах", - додала представниця КМДА.
За даними КМДА, нова соціальна послуга:
Замість батьків з юними українцям залишатимуться відповідні спеціалісти, які будуть забезпечувати дітям безпечні умови перебування:
У КМДА повідомили, що на першому етапі програми послугу надаватимуть сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю віком від 9 до 14 років.
Зазначається, що такий формат:
"Для багатьох родин навіть кілька днів перепочинку можуть стати можливістю пройти лікування, вирішити соціально-правові питання, облаштувати житло відповідно до потреб дитини або просто відновити ресурс", - наголосила Хонда.
Саме тому, за її словами, посадовці розглядають таку послугу, як "інвестицію не лише в добробут батьків, а й у якість життя всієї родини".
Щоб отримати послугу тимчасового відпочинку для батьків, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, необхідно подати до Київського міського центру надання соціальних послуг (вул. Михайла Котельникова, 32/11) пакет "базових" документів:
Необхідно підготувати також медичні та спеціальні документи:
За наявності (та за потреби) подаються додаткові документи:
Отримати консультацію з оформлення послуги можна також у телефонному режимі (у Київському міському центрі надання соціальних послуг) за номерами:
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