Родителям детей с инвалидностью в Киеве предлагают временный отдых: о чем речь

В Киеве запускают новую социальную услугу, которая позволит родителям детей с инвалидностью оставить ребенка под присмотром специалистов, чтобы получить время для "передышки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
Гражданам рассказали, что в столице вводят новую социальную услугу - временный отдых для родителей, которые осуществляют уход за детьми с инвалидностью.
Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда уточнила, что такая услуга:
Уточняется, что такая инициатива внедряется в сотрудничестве с ЮНИСЕФ при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (через Немецкий банк развития - KfW) в партнерстве с Украинской сетью по правам ребенка и ОО "Социальная Синергия".
Хонда напомнила, что ежедневный уход за ребенком, нуждающимся в постоянном внимании и сопровождении, часто не оставляет родителям времени:
"Мы много говорим о поддержке детей с инвалидностью, впрочем не менее важна поддержка людей, которые ежедневно о них заботятся", - констатировала чиновница.
Она отметила, что "родители годами живут в режиме непрерывной ответственности, нередко откладывая свои потребности на потом".
"Новая услуга позволит им хотя бы ненадолго восстановить силы, зная, что их ребенок находится под наблюдением специалистов в безопасных условиях", - добачила представительница КГГА.
По данным КГГА, новая социальная услуга:
Вместо родителей с юными украинцам будут оставаться соответствующие специалисты, обеспечивающие детям безопасные условия пребывания:
В КГГА сообщили, что на первом этапе программы услугу будут предоставлять семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте от 9 до 14 лет.
Отмечается, что такой формат:
"Для многих семей даже несколько дней отдыха могут стать возможностью пройти лечение, решить социально-правовые вопросы, обустроить жилье в соответствии с потребностями ребенка или просто восстановить ресурс", - подчеркнула Хонда.
Именно поэтому, по ее словам, должностные лица рассматривают такую услугу, как "инвестицию не только в благосостояние родителей, но и качество жизни всей семьи".
Чтобы получить услугу временного отдыха для родителей, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, необходимо предоставить в Киевский городской центр предоставления социальных услуг (ул. Михаила Котельникова, 32/11) пакет "базовых" документов:
Необходимо подготовить также медицинские и специальные документы:
При наличии (и при необходимости) подаются дополнительные документы:
Получить консультацию насчет оформления услуги можно в телефонном режиме (в Киевском городском центре предоставления социальных услуг) по номерам:
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