Родителям детей с инвалидностью в Киеве предлагают временный отдых: о чем речь

Главное: Новая соцслуга : с 1 июля в Киеве запускают пилотный проект по временному отдыху для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью (возрастом от 9 до 14 лет).

: с 1 июля в Киеве запускают пилотный проект по временному отдыху для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью (возрастом от 9 до 14 лет). Как это работает : ребенок будет находиться под присмотром специалистов в стационаре (Пуща-Водица) по принципу "детского лагеря" на срок от 3 до 30 дней в году.

: ребенок будет находиться под присмотром специалистов в стационаре (Пуща-Водица) по принципу "детского лагеря" на срок от 3 до 30 дней в году. Цель программы : предоставить родителям время на восстановление здоровья, решение личных вопросов или отдых, обеспечив при этом профессиональный уход за ребенком.

: предоставить родителям время на восстановление здоровья, решение личных вопросов или отдых, обеспечив при этом профессиональный уход за ребенком. Как подать заявку: обратиться в Киевский городской центр предоставления социальных услуг с пакетом необходимых документов (личные данные, медицинские заключения и справки, ИПР ребенка и т.д.).

О какой новой услуге в Киеве идет речь

Гражданам рассказали, что в столице вводят новую социальную услугу - временный отдых для родителей, которые осуществляют уход за детьми с инвалидностью.

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда уточнила, что такая услуга:

стартует с 1 июля 2026 года ;

; будет работать на базе Киевского городского центра предоставления социальных услуг.

Уточняется, что такая инициатива внедряется в сотрудничестве с ЮНИСЕФ при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (через Немецкий банк развития - KfW) в партнерстве с Украинской сетью по правам ребенка и ОО "Социальная Синергия".

Благополучие детей зависит от имеющихся у взрослых ресурсов (фото: kyivcity.gov.ua)

Цель и задачи новой соцуслуги

Хонда напомнила, что ежедневный уход за ребенком, нуждающимся в постоянном внимании и сопровождении, часто не оставляет родителям времени:

на собственное здоровье;

на решения важных жизненных вопросов;

даже на короткий отдых.

"Мы много говорим о поддержке детей с инвалидностью, впрочем не менее важна поддержка людей, которые ежедневно о них заботятся", - констатировала чиновница.

Она отметила, что "родители годами живут в режиме непрерывной ответственности, нередко откладывая свои потребности на потом".

"Новая услуга позволит им хотя бы ненадолго восстановить силы, зная, что их ребенок находится под наблюдением специалистов в безопасных условиях", - добачила представительница КГГА.

С кем будет оставаться ребенок и как надолго

По данным КГГА, новая социальная услуга:

предусматривает временный уход за ребенком на период от 3 до 30 календарных дней в году ;

; будет предоставляться стационарно - по принципу "детского лагеря" в Пуще-Водице (где одновременно смогут находиться 12 детей).

Временный уход за ребенком будет предоставляться по принципу "детского лагеря" (фото: kyivcity.gov.ua)

Вместо родителей с юными украинцам будут оставаться соответствующие специалисты, обеспечивающие детям безопасные условия пребывания:

надзор, уход и сопровождение;

помощь в повседневной деятельности и удовлетворении базовых потребностей;

организацию досуга;

организацию занятий по развитию;

поддержание привычного для ребенка распорядка дня;

при необходимости - коммуникацию с медицинскими и социальными службами.

Дети будут получать весь необходимый уход и заботу (фото: kyivcity.gov.ua)

Кто сможет получить услугу на первом этапе

В КГГА сообщили, что на первом этапе программы услугу будут предоставлять семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте от 9 до 14 лет.

Отмечается, что такой формат:

станет пилотным;

позволит оценить спрос и потребности семей для дальнейшего расширения программы.

"Для многих семей даже несколько дней отдыха могут стать возможностью пройти лечение, решить социально-правовые вопросы, обустроить жилье в соответствии с потребностями ребенка или просто восстановить ресурс", - подчеркнула Хонда.

Именно поэтому, по ее словам, должностные лица рассматривают такую услугу, как "инвестицию не только в благосостояние родителей, но и качество жизни всей семьи".

Отдых нужен и детям, и взрослым (фото: kyivcity.gov.ua)

Какие документы нужны, чтобы получить услугу

Чтобы получить услугу временного отдыха для родителей, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, необходимо предоставить в Киевский городской центр предоставления социальных услуг (ул. Михаила Котельникова, 32/11) пакет "базовых" документов:

заявление о предоставлении социальной услуги временного отдыха (ее может заполнить "на месте", по установленному образцу, один из родителей или опекун);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя или законного представителя) и его копию;

свидетельство о рождении ребенка (паспорт или ID-карту для ребенка, достигшего 14 лет) и его копию;

карточку налогоплательщика (РНУКПН) заявителя и ребенка.

Необходимо подготовить также медицинские и специальные документы:

документы, подтверждающие инвалидность ребенка - копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

индивидуальную программу реабилитации (ИПР) ребенка с инвалидностью (выдается ВКК) и его копию;

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка - обычно это выписка из медицинской карты амбулаторного больного по форме №027/о, справка об отсутствии противопоказаний к нахождению в коллективе и справка об эпидемическом окружении (последняя действительна только 3 дня).

При наличии (и при необходимости) подаются дополнительные документы:

справка ВПЛ (если семья имеет статус внутренне перемещенных лиц) и ее копия;

документ, подтверждающий полномочия опекуна/попечителя (если заявление подают не биологические родители, а законные представители).

Получить консультацию насчет оформления услуги можно в телефонном режиме (в Киевском городском центре предоставления социальных услуг) по номерам: