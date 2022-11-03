При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити

Через масштабні ракетні удари в Україні страждає критична інфраструктура. Тисячі населених пунктів залишаються без електропостачання. Також відбуваються збої у мобільному зв'язку. Якщо в інших регіонах це вже ставалося раніше, то після чергових обстрілів України ворогом 31 жовтня зв'язок став зникати також у Києві та області. У окремих районах люди не могли зайти в інтернет і додзвонитися комусь понад добу.

РБК-Україна з'ясувало, як довго може не бути зв'язку при масштабних ракетних обстрілах окупанта та як варто діяти людям у таких випадках.

Без світла не працює. Як мобільний зв'язок пов'язаний з електрикою

Телекомунікаційне мережеве обладнання - базові станції, комутатори, сервери - все це вимагає постійного живлення електрикою. Аби забезпечити стабільну роботу, застосовують резервні ресурси, кажуть опитані РБК-Україна оператори мобільного зв'язку. Зазвичай застосовують батареї: вони автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. Вони можуть забезпечити роботу ще 4-5 години.

Ще один спосіб продовжити роботу мережі – генератори. Так, Vodafone суттєво збільшив їх кількість напередодні та в перші місяці повномасштабного вторгнення. Але генераторами оснащена не кожна базова станція. Вони зазвичай є на важливих вузлових майданчиках зв’язку та ключові базові станції, які можуть підтримувати найбільший відсоток покриття, пояснює РБК-Україна керівниця прес-служби компанії Вікторія Рубан.

"В залежності від параметрів об’єктів, які живляться від генератора, одна заправка генератора забезпечує від 8 годин до 2 діб автономної роботи. Далі все залежить від можливості робити регулярні аварійні виїзди для поповнення запасу пального", - пояснює вона.

Останні 20 років мобільний зв'язок поступово удосконалювався в Україні з огляду на розширення мереж мобільних операторів. Розширення – це побудова базових станцій, через які оператор роздає сигнал на певній території. Спочатку це був сигнал 3G, зараз - 4G, розповідає РБК-Україна консультант із цифрових технологій Віталій Мороз.

Фото: Робота мобільних операторів напряму залежить від живлення електрикою (Getty Images)

"Без світла не працює більшість обладнання, значна частина базових станцій мають запасне автономне живлення, але його вистачає на кілька годин. Також можна підключати дизельні генератори для забезпечення живлення", - каже він.

Мобільний зв'язок – доволі прибутковий бізнес, тому основні оператори мали певну кількість генераторів, пояснює експерт. Однак відключення світла є масштабними, базових станцій - тисячі, звідси й виникають проблеми: "В одній тільки Чернігівській області до 24 лютого було 316 базових станцій операторів. Окупанти фізично пошкодили 178 базових станцій: за останні місяці операторам вдалося їх відновити".

Масштаби руйнувань. Наскільки масштабно постраждав мобільний зв'язок

Ракетні удари ворога у понеділок, 31 жовтня, вплинули на 10% мережі Vodafone на Київщині, включаючи Київ. В цілому ж по Україні – на 5% мережі, розповіли РБК-Україна у компанії.

У "пік" ракетних ударів 31 жовтня о 10 ранку тимчасові складнощі у роботі виникли на 7% базових станцій компанії Kyivstar. Найбільш постраждали Київська, Черкаська, Харківська та Сумська області. Складнощі виникли через тривале знеструмлення енергетичної інфраструктури, оскільки робота базових станцій мережі безпосередньо залежить від стабільного електроживлення.

У Lifecell проблеми зі зв’язком були в тих регіонах, де ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру – Київській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській. Найбільше через останню атаку постраждав зв’язок у Київській області.

4-5 годин на батареях. Як відновлюють роботу після ударів ворога

Батареї в середньому можуть забезпечувати роботу протягом 4-5 годин. Тобто, теоретично під час планових відключень до 4 годин проблем не має виникати, коментують представники Vodafone.

Фото: Ремонт обладнання ліній електропередач (Getty Images)

"Мобільна мережа автоматично переходить на резервні джерела і продовжує працювати. Та при відключенні світла відключається і домашній Wi-Fi, тож усі клієнти, звичайно, одразу переходять на мобільний інтернет. Навіть за умов, що всі елементи мобільної мережі працюють як і раніше, мобільна мережа зазнає лавиноподібного росту навантаження, і це впливає на швидкість мобільного інтернету у кожного користувача", – кажуть у компанії.

Повторні відключення протягом дня також суттєво впливають на доступність зв’язку. Якщо акумуляторна батарея витратила свій заряд, їй потрібен тривалий час для підзарядки.

"Якщо, наприклад, за декілька годин знов відбувається відключення, батарея просто не встигає повністю зарядитись. Відповідно, під час наступного відключення базова станція з високою ймовірністю може не працювати. 31 жовтня до 12 години ночі мережу вдалось повернути у звичайний режим роботи", – звертають увагу у Vodafone.

Базові станції Lifecell теж оснащені акумуляторними батареями, які здатні підтримувати роботу обладнання протягом кількох годин після вимкнення електроенергії, кажуть у компанії. Якщо за цей час живлення не з’являється – обладнання перемикається на генератори.

"Якщо живлення відсутнє довгий час на значній території України, то забезпечити одночасно роботу всього обладнання на генераторах фізично неможливо. Адже не всі базові станції обладнанні генераторами. Перевага надається вузловим технологічним майданчикам. Тобто швидкість відновлення зв’язку залежить від тривалості та масштабів відключення електроенергії. Зазвичай при відновленні стаціонарного живлення робота мобільної мережі відновлюється у звичайному режимі", – відзначили у Lifecell.

Фото: У разі відключення світла мобільні оператори застосовують резервні батареї та генератори (Getty Images)

Якщо відключення електроенергії мають тривалу дію, мобільне обладнання виключається. У такому випадку технічні спеціалісти мобільних операторів використовують дизель-генератори, до яких під`єднують базові станції.

"Хоча співробітники компанії та підрядні організації намагаються робити це якомога швидше, нажаль, технічні можливості для забезпечення всіх сайтів без живлення дизель-генераторами є обмеженими в разі масштабних відключень електроенергії. Тому оператори, щоб максимально продовжити роботу мережі, встановлюють пріорітети для послуг голосового зв`язку. Тоді як якість та швидкість послуг мобільного інтернету, який потребує багато ресурсів мережі, під час відключень електроенергії може знижуватись", – коментують РБК-Україна у Kyivstar.

Що робити, якщо зник зв'язок та мобільний інтернет

"Деякі локальні провайдери подбали завчасно аби купити необхідне обладнання для підтримання роздачі сигналу для своїх користувачів. Але таких – одиниці, адже локальні провайдери мають менші доходи як оператори. Тому варто сподіватися на відновлення з боку операторів, за можливості замовити Starlink й розділити свою мережу з сусідами", – звертає увагу Віталій Мороз.

Фото: Як переключитися на мережу іншого оператора, якщо ваша недоступна

Якщо зник зв’язок вашого оператора, у Lifecell та Kyivstar радять спробувати скористатись національним роумінгом: можливо, в тому чи іншому населеному пункті у когось з операторів ситуація буде краща. Для цього треба зайти в налаштування й перевірити доступні мережі.

"Також радимо по можливості зменшити споживання мобільного інтернету під час відсутності електроенергії, щоб зменшити навантаження на обладнання, а відповідно, й енергоспоживання. Тоді обладнання зможе працювати довше, а люди зможуть в критичних ситуаціях скористатись зв’язком", – додають у Lifecell.

У Kyivstar також радять абонентам використовувати для зв`язку послуги SMS та месенджерів, які "забирають" менше ресурсів мережі, ніж мобільний інтернет.

Фото: Українців просять зменшити споживання мобільного інтернету під час відсутності електроенергії (Getty Images)

Треба відповідально споживати мобільний трафік під час відключень електроенергії, закликають у Vodafone. Також варто уникати споживання "важкого" контенту (відеосервіси), відключити автоматичне завантаження фото та відео у месенджерах: "Якщо всі виконають ці прості дії, операторам буде легше забезпечити надійний доступ до мобільного інтернету", - кажуть у компанії.

"Закликаємо клієнтів за можливості більш економно користуватись мобільним інтернетом, вимикати автозавантаження медіа в месенджерах, встановлювати низьку якість перегляду відео та інше. Зі свого боку ми вживаємо всіх заходів і використовуємо всі доступні технічні ресурси, аби забезпечити стабільну роботу інфраструктури", - підкреслює Вікторія Рубан.